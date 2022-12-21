مؤسس "فاغنر" يوجه رسالة لزيلينسكي بعد زيارة الأخير مدينة "باخموت" بشكل سري

دعا رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، للقائه على جبهة مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك إن لم يغادرها بعد.

وقال بريغوجين في فيديو على الإنترنت: "كنت جالسا في المقر في بيرفومايكا حين أخبروني بأن فلاديمير زيلينسكي وصل. ولهذا قدمت بسرعة نحو محور باخموت، الآن، مع مدفعية 2S7M ذات الحركة نحن مستعدون للقائه في أي لحظة. وفي نفس الوقت، سنقرر أين ولماذا".

وفي فيديو آخر، أكد أنه لم يتلق أي رد، وبعد ذلك أعطى طاقم المدفعية الإحداثيات الواجب قصفها.

وزار زيلينسكي مدينة أرتيموفسك التي تسميها سلطات كييف باخموت، ووفقا للمتحدث باسم زيلينسكي، فقد كانت الزيارة قصيرة، وغادر زيلينسكي المدينة بسرعة.

يذكر أن القوات الروسية تحاصر مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك من عدة محاور.

المصدر: RT