وسائل إعلام: زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن الأربعاء

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يجري زيارة مفاجئة لواشنطن الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأشارت مصادر لشبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية إلى أن العمل جار على تنظيم الزيارة، التي تتزامن مع نية الإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة.

وحسب "سي إن إن"، فإن التحضيرات للزيارة لم تنته بعد، وتسعى واشنطن للتعتيم عليها نظرا لاعتبارات أمنية.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيلينسكي يعتزم إلقاء خطاب أمام الكونغرس خلال زيارته.

وتناقل مراسلو بعض وسائل الإعلام رسالة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للمشرعين، التي دعت فيها أعضاء المجلس للحضور شخصيا "لمناسبة خاصة جدا" يوم الأربعاء، دون ذكر أي معلومات عن زيارة زيلينسكي المحتملة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الزيارة أو نية بايدن الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

يشار إلى أن هذه ستكون أول زيارة خارجية للرئيس الأوكراني منذ انطلاق العملية الروسية في بلاده في الـ24 من فبراير الماضي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية