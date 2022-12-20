الرئيس الصربي: نحترم أردوغان لكن تزويد تركيا كوسوفو بالمسيرات سيؤثر على العلاقات بين البلدين

أدان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، نية تركيا تزويد إقليم كوسوفو الانفصالي بطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار"، وأكد أن هذه الخطوة ستؤثر على العلاقات بين بلغراد وأنقرة.

وقال فوتشيتش: "عندما يقول الأتراك إنهم سيزودون كوسوفو بمسيرات "بيرقدار"، فهذا ليس بالأمر السهل وليس بخبر جيد بالنسبة لنا، بل على العكس من ذلك. نحن نحترم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كثيرا، لكن هذا سيؤثر بلا شك على علاقاتنا".

وأكد أن هذا يعني أن صربيا يجب أن تكون جاهزة، وتحصل على منظومات الدفاع الجوي المناسبة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى إن قلة فقط لاحظوا أن الوضع تفاقم مؤخرا في كوسوفو فورا بعد عقد الاتحاد الأوروبي قمة بمشاركة دول غرب البلقان في ألبانيا.

المصدر: تاس