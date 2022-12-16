قائد قوة الناتو في كوسوفو يؤكد القدرة على ضمان الأمن

أكد قائد قوة حفظ السلام "كفور" التي يقودها الناتو في كوسوفو، الجنرال الإيطالي أنجيلو ميشيلي ريستوشيا توفر كل ما هو ضروري لضمان الأمن، بعد طلب صربيا نشر قوات حفظ السلام في الإقليم.

وكانت بلغراد قد طلبت منحها الحق في إرسال ألف جندي وشرطي صربي إلى كوسوفو على وقع تنامي التوتر في شمال الإقليم الانفصالي السابق.

ولم يتطرق الجنرال ريستوشيا، إلى الطلب الصربي بصورة مباشرة، إلا أنّه أكد أن قوته لا تزال قادرة على ضبط الوضع.

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وأضاف في بيان نشره الناتو: "ننتظر من جميع الأفرقاء التنسيق بشكل واسع مع كفور ويمتنعوا عن أي عرض قوة استفزازي، بهدف ضمان أمن جميع المجموعات".

وأردف الجنرال: " تتمتع كفور بكل القدرات، بما في ذلك على صعيد العديد، لضمان بيئة آمنة ومؤمّنة مع حرية تحرك جميع المجموعات في جميع أنحاء كوسوفو"، مشيرا إلى التفويض الممنوح لقوته من الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المئات من صرب كوسوفو أقاموا الحواجز التي أدت إلى شل حركة التنقل عند معبرين حدوديين مع صربيا، وذلك احتجاجا على توقيف شرطي سابق.

كما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الخميس الفائت أن عودة العسكريين والشرطيين الصرب ستكون "مهمة لحماية السكان الصرب" في الإقليم السابق ومن شأنها "خفض التوترات في شكل كبير".

المصدر: أ ف ب