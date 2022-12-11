رئيس وزراء كوسوفو يدعو "الناتو" لإزالة المتاريس الصربية عن الطرق

دعا رئيس وزراء جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد ألبين كورتي، وحدة "الناتو" التابعة لقوات حفظ السلام في الجمهورية إلى إزالة متاريس صرب كوسوفو، من الطرق شمالي الإقليم.

وقال كورتي خلال مؤتمر صحفي في بريشتينا: "أدعو قوة كوسوفو مرة أخرى إلى ضمان حرية الحركة، قوة كوسوفو موجودة في هناك من أجل بيئة سلمية وآمنة، مما يعني حرية التنقل دون تمييز، وإزالة المتاريس الصربية بكل الوسائل المتاحة".

وأوضح أنه يتوقع ردا من قيادة "الناتو" بحلول المساء، وبحسب قوله، في حالة الرفض، فإن قوات أمن كوسوفو مستعدة لتنفيذ العملية بنفسها.

ودعا زعيم أكبر حزب في القائمة الصربية جوران راكيتش، صرب كوسوفو إلى الحفاظ على السلام والهدوء والسماح بنقل مهام سيادة القانون لبعثة الاتحاد الأوروبي "إيوليكس"، وقوة كوسوفو التابعة "للناتو" بالمرور عبر المتاريس على الطرق في شمال الإقليم.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يوم الأحد، إن بلغراد الرسمية ستواصل القتال بشأن قضية كوسوفو وميتوهيا بكل الوسائل القانونية، وشدد على أن بريشتينا يجب أن تشكل مجتمعا للصرب وفقا لاتفاقية بروكسل لعام 2013.

وأفادت شرطة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، عن ثلاث مناوشات مع أشخاص مجهولين في منطقة بحيرة غازيفود ليلة الأحد، ولا توجد معلومات عن الضحايا.

وأقام الصرب متاريس على الطرق السريعة في شمال كوسوفو، حيث أمضوا الليل احتجاجا على تحركات بريشتينا سلميا لكن بتوتر مرتفع في المنطقة.

المصدر: نوفوستي