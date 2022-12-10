كوسوفو.. انفجارات وإطلاق نار في شمال البلاد

أفادت صحيفة "فيتشرني نوفوستي"، عن سماع دوي انفجارات وإطلاق نار لمدة 15 دقيقة بالقرب من مدينتي كوسوفسكا ميتروفيتس، وزوبين بوتوك.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت شرطة كوسوفو المدخل إلى المنطقة الصربية، عبر نقطة تفتيش "يارين"، بعد اعتقال الشرطي الصربي السابق ديان بانتيك عند الحاجز.

وردا على ذلك، قام السكان الصرب بإغلاق الطريق على طول الخط السريع بحواجز في عدة مناطق بالقرب من الحاجز وخرجوا للاحتجاج.

وانسحبت دوريات بعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو وموظفو البعثة الدولية تحت رعاية حلف "الناتو" في كوسوفو وميتوهيا إلى المتاريس.

ووصف مجلس الوزراء الصربي اعتقال بانتيك بأنه "محاولة للانتقام وتخويف السكان الصرب" في الإقليم.

المصدر: وكالات