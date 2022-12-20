محكمة هولندية ترفض تمييز اللاجئين الأوكرانيين عن نظرائهم من الدول الأخرى

قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بإبطال إجراءات الحكومة الهولندية، التي ميزت بين اللاجئين من أوكرانيا وطالبي اللجوء من دول أخرى.

وجاء في قرار المحكمة أن مجموعات اللاجئين لا تتمتع بهذه الحقوق، وأن الدولة ملزمة بمعاملة الجميع على قدم المساواة.

ومنحت السلطات الهولندية في وقت سابق اللاجئين الأوكرانيين حق البقاء في البلاد دون المرور بإجراءات النظر في طلب اللجوء.

كما سمحت إدارة أمستردام للاجئين الأوكرانيين بالحصول على وظيفة فور وصولهم.

المصدر: mk.ru