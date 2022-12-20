باكستان.. القوات الخاصة تحرر الرهائن وتقتل جميع محتجزيهم

أعلنت سلطات باكستان مقتل جميع محتجزي الرهائن الـ33 الثلاثاء بهجوم نفذته القوات الخاصة على مركز شرطة بانو بشمال غرب البلاد بعدما سيطر عليه عناصر مفترضة من حركة "طالبان" الباكستانية.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف إن عنصرين في القوات الخاصة الباكستانية قتلا أيضا وأصيب "ما بين 10 و15 شخصا" في العملية، مؤكدا "تحرير جميع الرهائن".

وأكد مسؤولون في الأمن والاستخبارات الباكستانية لوكالة "أسوشيتد برس" أن العملية الخاطفة كانت ناجحة، فيما لم يتضح على الفور عدد الضباط الذين احتجزهم الخاطفون، منذ سيطرتهم على المركز يوم الأحد.

وامتنع المسؤولون عن تقديم تفاصيل العملية التي بدأت بعد أكثر من 40 ساعة من مفاوضات فاشلة مع عناصر "طالبان باكستان".

#Pakistani Security forces launched an operation to free hostages being held by #Pakistani Taliban at the Counter-Terrorism Department (CTD) police station in the Bannu district of Khyber-Pakhtunkhwa, #Pakistan

pic.twitter.com/pIpH4RtRpP — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) December 20, 2022

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وذكر المسؤولون الاثنين أن ضابطا قتل عندما استولى معتقلو "طالبان" المحتجزون لسنوات في مركز لمكافحة الإرهاب في بانو على المركز.

وكانت "طالبان" قد أعلنت احتجاز ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن. وذكر مسؤولون باكستانيون أن نحو 30 عنصرا من مقاتلي طالبان متورطون في الهجوم وطالبوا بممر آمن إلى المعاقل السابقة للجماعة المتشددة.

وقال محمد علي سيف المتحدث باسم الحكومة في إقليم خيبر باختونخوا، إن محتجزي الرهائن من "طالبان" منحوا فرصة للاستسلام قبل الغارة لكنهم رفضوا.

المصدر: أ ف ب + "أسشيتد برس"