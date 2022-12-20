اعتقال 7 أشخاص في إفريقيا الوسطى بقضية الاعتداء على رئيس "البيت الروسي"

ألقت الشرطة في جمهورية إفريقيا الوسطى القبض على سبعة أشخاص، من بينهم عاملون في البريد، بتهمة التورط في هجوم إرهابي أدى إلى إصابة رئيس "البيت الروسي" دميتري سيتوي.

وقال موظف في إذاعة Ndeke Luka المحلية لمراسل "تاس": "تم اعتقال سبعة أشخاص على ذمة التحقيق. وتم استجواب بعضهم ثم الإفراج عنهم. كلهم متورطون في قضية هجوم إرهابي على دميتري سيتوي".

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في 16 ديسمبر، أفادت السفارة الروسية بإصابة سيتوي في انفجار طرد مجهول المصدر، وصل إليه. تم نقله على الفور إلى المستشفى في حالة خطيرة.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، الحادث بأنه عمل إرهابي. وفي الوقت الراهن، تحقق شرطة جمهورية إفريقيا الوسطى في ملابسات القضية.

في 19 ديسمبر، تم نقل دميتري سيتوي من مطار بانغي، على متن طائرة خاصة إلى روسيا.

المصدر: تاس