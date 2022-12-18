فعاليات دعم وتأييد لرئيس "البيت الروسي" الجريح في جمهورية إفريقيا الوسطى

قال ليون دودون بوناغاز سفير جمهورية إفريقيا الوسطى في موسكو، إن سكان جمهورية إفريقيا الوسطى نظموا فعاليات تأييد لرئيس "البيت الروسي" دميتري سيتوي.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن نشطاء شباب ينظمون فعاليات تأييد لدعم سيتوي المصاب بعد تعرضه لهجوم إرهابي. وقامت المنظمة الاجتماعية المحلية "أزموت" بتنفيذ تجمع حاشد بالقرب "البيت الروسي" في بانغي.

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وأضاف السفير: "السكان المحليون يدعمون دميتري ويعبرون عن مواساتهم له. غضب السكان شديد ولو صادفهم أي فرنسي في الطريق فسيلقى حتفه حتما. يؤسفنا فعلا الحادث الذي وقع".

في وقت سابق، قال فلاديسلاف إيلين الملحق الصحفي في سفارة روسيا بجمهورية إفريقيا الوسطى، إن مدير عام "البيت الروسي" في هذه الدولة تعرض لمحاولة اغتيال.

وذكر الملحق الصحفي، أنه تم نقل المدير العام لـ"البيت الروسي" في جمهورية إفريقيا الوسطى دميتري سيتوي، إلى المستشفى في بانغي بعد محاولة الاغتيال.

المصدر: نوفوستي