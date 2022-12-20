تشاووش أوغلو: رفض السويد تسليمنا الصحفي بولنت كينيش يؤثر سلبا على كل الملفات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن رفض السويد تسليم الصحفي التركي بولنت كينيش إلى أنقرة، هو أمر سلبي للغاية، ويؤثر سلبا على كل الملفات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي مامادو تانغارا، في العاصمة أنقرة، أشار تشاووش أوغلو إلى أن "طلبات تركيا من السويد وفنلندا واضحة ومحددة وصريحة، بخصوص قطع علاقة هذه الدول مع المنظمات الإرهابية".

وأكد "أننا في تركيا من طرفنا قلنا ما يجب قوله، والأمر يعود للخطوات العملية الحقيقية على الأرض من البلدين (السويد وفنلندا)"، مشددا على أن "رفض السويد تسليم تركيا أحد الأشخاص المنتمين لمنظمة جماعة غولان (الصحفي بولنت كينيش)، هو أمر سلبي للغاية، ويؤثر سلبا على كل الملفات".

وأضاف: "وزيرا الخارجية والدفاع السويدان سيزوران تركيا يوم الخميس القادم، لمناقشة كل هذه الملفات"، مبينا أن "الأهم بالنسبة لنا هو تطبيق ما نريده ونطلبه، واتخاذ خطوات عملية حيال ما نطلبه من البلدين".

وكانت المحكمة العليا السويدية، رفضت يوم أمس الاثنين، ترحيل رئيس تحرير صحيفة "زمان" بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، الذي يطالب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف "الناتو".

المصدر: RT