المحكمة العليا السويدية ترفض ترحيل صحافي يطالب به أردوغان

رفضت المحكمة العليا السويدية، ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش الذي يطالب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف "الناتو".

وأشارت المحكمة في قرارها إلى "العديد من العوائق" التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة زمان، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، لافتة إلى الطبيعة السياسية للاتهامات ووضع كينيش كلاجئ في السويد.

AFP

المصدر: "أ ف ب"