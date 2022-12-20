الاتفاق النووي واحتجاجات إيران وأزمة أوكرانيا تتصدر محادثات عبد اللهيان وبوريل في عمان

التقى وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان اليوم الثلاثاء مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش القمة الاقليمية التي يستضيفها الأردن.

يأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى إلى طريق مسدود.

وحضر اللقاء منسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا وعلي باقري كبير المفاوضيين الإيرانيين.

وقال بوريل عبر "تويتر" عقب المحادثات: "لقاء ضروري مع الوزير الإيراني.. في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران".

وأضاف "شددت على ضرورة الإنهاء الفوري للدعم العسكري لروسيا والقمع الداخلي في إيران".

وأوضح بوريل أن الجانبين اتفقا على "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" وإعادة احياء الاتفاق النووي على أساس محادثات فيينا.

Necessary meeting w Iranian FM @Amirabdolahian in Jordan amidst deteriorating Iran-EU relations

Stressed need to immediately stop military support to Russia and internal repression in Iran

Agreed we must keep communication open and restore #JCPOA on basis of Vienna negotiations — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022

من جانبه، أكد عبد اللهيان استعداد طهران لإنهاء محادثات فيينا على أساس المسودة التي "أفضت إليها المحادثات الصعبة"، وأوصى الأطراف الأخرى باتباع نهج بناء وواقعي واتخاذ القرارات اللازمة لإعلان الاتفاق.

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واستنكر الوزير الإيراني "نهج الدول الغربية في دعم المشاغبين وفرض عقوبات غير قانونية على الجمهورية الإسلامية بذرائع واهية لحماية حقوق الإنسان".

وبشأن أوكرانيا، أكد عبد اللهيان موقف بلاده "المبدئي" الداعم لوحدة أراضي أوكرانيا والمؤكد على ضرورة الحلول السلمية لإنهاء الحرب وتسوية الأزمة في أوكرانيا، أعلن أيضا عن استعداد طهران لتجاوز سوء التفاهم عبر التواصل المباشر مع الجانب الأوكراني. وسبق أن نفت إيران مرارا صحة المزاعم بتسليمها روسيا مسيرات أو أسلحة أخرى تستخدم في أوكرانيا.

ويستضيف الأردن اعتبارا من الثلاثاء، قمة إقليمية تجمع العراق ودول الجوار إضافة الى فرنسا، ومن المقرر أن يحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير خارجية المملكة العربية السعودية وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.

ورأى وزير الخارجية الإيراني الاثنين أن هذه القمة الاقليمية قد تشكل "فرصة" لتحريك المباحثات المتعثرة منذ أشهر بشأن إحياء الاتفاق النووي، الذي تراجع التركيز عليها في العلن خلال الأسابيع الماضية، بينما تشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.

وأثارت التحركات توترا إضافيا بين إيران ودول غربية عدة أبدت دعمها للمحتجين وفرضت عقوبات على طهران بسبب "قمع" السلطات للاحتجاجات.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام إيرانية