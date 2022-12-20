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عبد اللهيان يصل إلى عمان للمشاركة في قمة "بغداد 2"

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عبد اللهيان يصل إلى عمان للمشاركة في قمة
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وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد للمشاركة في قمة "بغداد 2".

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وذكرت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال عبد اللهيان لدى وصوله إلى عمان مديرون إقليميون بوزارة الخارجية الأردنية وبعض المسؤولين العسكريين.

وأضافت الوكالة أنه خلال الزيارة سيجري عبد اللهيان لقاءات مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة، وسيلقي كلمة تعرض وجهات نظر إيران "بشأن أمن العراق وتنميته".

وتستضيف عمان اليوم مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانية، ومن المقرر أن تشارك فيها إيران وتركيا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية إضافة إلى أطراف من خارج المنطقة. 

المصدر: "مهر"

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