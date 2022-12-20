 
مباشر

أوكرانيا تقصف منطقة سوزيمسكي بمقاطعة بريانسك الروسية

أخبار العالم

أوكرانيا تقصف منطقة سوزيمسكي بمقاطعة بريانسك الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueoe

قال ألكسندر بوغوماز محافظ مقاطعة بريانسك الروسية، إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة سوزيمسكي التابعة للمقاطعة، ولم يسفر القصف عن إصابات وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي جزئيا.

وأضاف المحافظ: "قامت القوات الأوكرانية اليوم بقصف أراضي منطقة سوزيمسكي. لم يسفر القصف عن أية إصابات، وفقط تسبب بانقطاع التيار الكهربائي جزئيا في أحد المراكز السكنية".

 

إقرأ المزيد
دونيتسك.. قتلى جراء استهداف أوكراني لأحياء سكنية ومدرسة في مدينة غورلوفكا
دونيتسك.. قتلى جراء استهداف أوكراني لأحياء سكنية ومدرسة في مدينة غورلوفكا

وأشار المحافظ إلى أن جميع خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث. وبمجرد توفير الوصول الآمن إلى مرافق الإمداد بالطاقة، ستبدأ الفرق الفنية المختصة بإصلاحها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا