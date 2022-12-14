دونيتسك.. قتلى جراء استهداف أوكراني لأحياء سكنية ومدرسة في مدينة غورلوفكا

لقي شخصان مصرعهما جراء قصف أوكراني لمناطق وأحياء سكنية ومدرسة في مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال رئيس بلدية المدينة إيفان بريخودكو: "للأسف، مدني آخر من غورلوفكا مات على يد قصف أوكراني في قرية بمنطقة كالينينسكي في غورلوفكا. تم العثور على الجثة في شارع شفيدكوفو".

إلى ذلك في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أفاد بريخودكو بأن امرأة أصيبت في قرية روميانتسيفو في منطقة كالينينسكي في غورلوفكا. وتوفيت في وقت لاحق.

وذكر رئيس البلدية أن القصف الأوكراني طال أيضا مدرسة في قرية بمنطقة كالينينسكي.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) أن القوات الأوكرانية هاجمت منطقة كالينينسكي في غورلوفكا صباح اليوم الأربعاء، وأطلقت 10 قذائف من عيار 152 ملم. .

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات شتيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم. وتعد واحدة من كبريات المدن في جمهورية دونيتسك.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في كافة مناطق جمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي