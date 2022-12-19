واشنطن قلقة إزاء دور بيلاروس بالعملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن دور بيلاروس في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يثير مخاوف واشنطن، التي ستبقى على اتصال مكثف مع كييف.

وقالت جان بيير في تعليقها على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك: "لطالما شعرنا بالقلق إزاء دور بيلاروس في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، راقبنا القوات الروسية وما زلنا نراقبها، بما في ذلك في بيلاروس، وسنبقى على اتصال وثيق مع أوكرانيا".

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وصرح الرئيس البيلاروسي اليوم خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لقاءات الجانبين المتكررة تشكل مصدر قلق كبير للغرب.

ووصل بوتين الاثنين إلى مينسك في زيارة عمل، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس، وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين الشقيقين.

المصدر: تاس