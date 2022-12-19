واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيلاروس في حال زيادة دعمها لروسيا في عمليتها العسكرية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيلاروس إن زادت دعمها لروسيا في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال: "نحن نراقب عن كثب ما إذا كانت بيلاروس ستقدم دعما إضافيا لروسيا في أوكرانيا، وسنواصل المراقبة عن كثب. وإذا رأينا ذلك، فإننا سنرد بشكل متناسب بإدخال تدابير إضافية".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى مينسك في زيارة عمل، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس، وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين الشقيقين.

المصدر: تاس