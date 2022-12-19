بوتين: يمكن إعداد الطائرات البيلاروسية لحمل "رؤوس نووية"

أيّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريب موسكو طواقم طائرات بيلاروس القادرة على حمل ذخائر نووية، مشيرا إلى أن هذه السابقة ليست روسيّة، حيث واشنطن تدرّب طواقم حلفائها على تلك المهام.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "أرى أنه من الممكن مواصلة تنفيذ مقترحات رئيس بيلاروس تدريب أطقم طائرات الجيش البيلاروسي التي تم تطويرها لحمل الذخائر النووية".

وأضاف: "أؤكد أن هذا النوع من التعاون ليس من اختراعنا، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، تدرب طواقم طائرات حلفائها في "الناتو" على مثل هذه المهام منذ عقود".

المصدر: نوفوستي