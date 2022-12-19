الاتحاد الأوروبي يخطط لنشر بعثة سلام طويلة الأمد في أرمينيا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يخطط لنشر بعثة سلام طويلة الأمد في أرمينيا "للمساعدة في إحلال السلام الدائم في جنوب القوقاز".

وقال بوريل في بيان له يوم الاثنين، إن "نشر 40 خبيرا أوروبيا للمراقبة أثبت فاعليته وساعد في تعزيز الثقة في ظل الوضع غير المستقر".

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وتابع: "اليوم نبدأ بمرحلة جديدة لحضور الاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز مع فريق مؤقت سيهيئ الظروف لنشر بعثة محتملة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي في أرمينيا، وهدفها النهائي المساعدة في تحقيق سلام دائم في المنطقة".

يذكر أن تفويض بعثة المراقبين للاتحاد الأوروبي في أرمينيا انتهى اليوم الاثنين، حيث انتشرت منذ 20 أكتوبر الماضي بالاتفاق بين زعماء أرمينيا وأذربيجان وفرنسا والمجلس الأوروبي لمراقبة الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: إنترفاكس