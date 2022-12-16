باشينيان يلتقي رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية

التقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6" ريتشارد مور، وبحث الطرفان قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت السلطات الأرمينية قد وجهت الدعوة في وقت سابق، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و"مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من أجل الاهتمام أكثر بالوضع على معبر لاتشين، الذي يربط بين الجمهورية وناغورني قره باغ.

يشار إلى أنه بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، قام نشطاء البيئة الأذربيجانيون بإغلاق المعبر، مطالبين بوقف استغلال الموارد الطبيعية في قره باغ.

المصدر: Lenta.ru