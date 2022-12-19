غوتيريش يؤيد تصدير الأمونيا من روسيا عبر الموانئ الأوكرانية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تأييده لفكرة تصدير الأمونيا الروسية عبر الموانئ الأوكرانية.

وأشار غوتيريش إلى أن تنظيم تصدير الأمونيا الروسية في إطار صفقة الحبوب قد يكون "تطورا مثيرا للاهتمام".

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وجاء ذلك في معرض تعليقه على آفاق توسيع صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي تم عقدها في إسطنبول في يوليو الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، والتي تم تمديدها في 18 نوفمبر 120 يوما.

وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث قد أعلن في وقت سابق أن العمل على استئناف تصدير أسمدة الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا لا يزال مستمرا.

وتحدث غريفيث في أوائل ديسمبر الجاري عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير أسمدة الأمونيا الروسية عبر الأنبوب الممتد من روسيا إلى ميناء أوديسا الأوكراني.

المصدر: نوفوستي