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الأمم المتحدة تعلن قرب الاتفاق بشأن تصدير الأمونيا الروسية

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الأمم المتحدة تعلن قرب الاتفاق بشأن تصدير الأمونيا الروسية
Sputnik
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أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن توقع اتفاق بشأن استئناف تصدير أسمدة الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب يتجه إلى أوديسا، أصبح وشيكا.

وقال غريفيث: "أعتقد أننا قريبون جدا، نحن نتجه نحو الاتفاق هذا الأسبوع. أعتقد أن كلا الجانبين ونحن في الأمم المتحدة نتفهم أهمية الأمر، إنه مهم للغاية. أكثر أهمية من صادرات الحبوب".

وأشار الى أنه من الممكن البدء في تصدير الأمونيا في غضون أسبوع إلى أسبوعين، مؤكدا على أن "الأمر ليس صعبا".

المصدر: نوفوستي

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