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لافروف: معظم الدول ترفض هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها والعالم يسير نحو تعددية قطبية حقيقية

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لافروف: معظم الدول ترفض هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها والعالم يسير نحو تعددية قطبية حقيقية
Globallookpress
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن معظم دول العالم ترفض محاولات الولايات المتحدة وحلفائها للهيمنة على الساحة الدولية، وأن هذه المحاولات لا تعجب أحدا في العالم.

وقال: "معظم دول العالم ترفض محاولات واشنطن وحلفائها عبر العقوبات غير المشروعة، والإنذارات، والابتزاز، والتهديد للهيمنة على الساحة الدولية، وهذا لا يعجب أحدا في العالم".

وأضاف: "أنا على يقين تام بأن العملية التاريخية بدأت تصدر أحكامها. التعددية القطبية الحقيقية ستتحقق في مرحلة تاريخية طويلة، وسوف يقاوم الغرب بشدة ذلك، وسيراقب شركاءنا في جميع القارات، ويطالب الدول النامية في العالم بالانضمام ببساطة إلى العقوبات ضد روسيا".

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المصدر: نوفوستي 

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