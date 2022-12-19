لافروف: عمليتنا العسكرية كانت حتمية لمنع جعل أوكرانيا دولة معادية لروسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العملية الروسية بأوكرانيا جاءت نتيجة لنهج الغرب الذي سعى لعزل روسيا وإقصائها عن دورها بالشؤون الدولية، لاعبا مستقلا وقويا يتعاظم تأثيره.

وقال لافروف: "هذه العملية كانت نتيجة حتمية لسعي الغرب المستمر لسنوات طويلة لتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا، وإقصاء روسيا عن دورها في الشؤون الدولية لاعبا مستقلا وقويا يتعاظم تأثيره".

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وأضاف لافروف: "الطريقة التي يتعامل بها زملاؤنا الغربيون في الفريق الأمريكي بشكل هستيري تؤكد جدوى العملية العسكرية الروسية، وتعزز أهمية عمليتنا العسكرية لإحباط خطط تحويل أوكرانيا إلى تهديد دائم لأمن روسيا".

وتابع: "محاولات عزل روسيا عقمية، وأهداف زملائنا الغربيين لن تتحقق. سننطلق من ذلك في صياغة نهج سياستنا الخارجية، معتمدين على الشركاء الذين أثبتوا أنهم يمتلكون القدرة على التفاوض، ويلتزمون بكلمتهم".

المصدر: وكالات