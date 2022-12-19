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لافروف: عمليتنا العسكرية كانت حتمية لمنع جعل أوكرانيا دولة معادية لروسيا

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لافروف: عمليتنا العسكرية كانت حتمية لمنع جعل أوكرانيا دولة معادية لروسيا
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العملية الروسية بأوكرانيا جاءت نتيجة لنهج الغرب الذي سعى لعزل روسيا وإقصائها عن دورها بالشؤون الدولية، لاعبا مستقلا وقويا يتعاظم تأثيره.

وقال لافروف: "هذه العملية كانت نتيجة حتمية لسعي الغرب المستمر لسنوات طويلة لتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا، وإقصاء روسيا عن دورها في الشؤون الدولية لاعبا مستقلا وقويا يتعاظم تأثيره".

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وأضاف لافروف: "الطريقة التي يتعامل بها زملاؤنا الغربيون في الفريق الأمريكي بشكل هستيري تؤكد جدوى العملية العسكرية الروسية، وتعزز أهمية عمليتنا العسكرية لإحباط خطط تحويل أوكرانيا إلى تهديد دائم لأمن روسيا".

وتابع: "محاولات عزل روسيا عقمية، وأهداف زملائنا الغربيين لن تتحقق. سننطلق من ذلك في صياغة نهج سياستنا الخارجية، معتمدين على الشركاء الذين أثبتوا أنهم يمتلكون القدرة على التفاوض، ويلتزمون بكلمتهم".

المصدر: وكالات

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