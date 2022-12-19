محكمة تركية تطالب بحظر "حزب الشعوب الديمقراطي" وتجميد حساباته

طالبت المحكمة الإدارية العليا في تركيا بحظر "حزب الشعوب الديمقراطي" وتجميد حساباته بتهم ارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

وقال رئيس المحكمة الإدارية العليا في تركيا بكير شاهين إن "حزب الشعوب الديمقراطي" يستخدم الأموال التي تقدّم له من خزينة الدولة التركية "لدعم منظمات إرهابية"، وطالب بوقف الدعم المقدّم للحزب من خزينة الدولة بوصفه حزبا في في البرلمان التركي.

إقرأ المزيد

كذلك طالب شاهين بحظر الحزب وتجميد حساباته في المصارف.

وقال شاهين إن "الارتباط العضوي بين حزب الشعوب الديمقراطي، والمنظمات الإرهابية مستمر" وذلك في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وتخوض معه صراعا منذ عقود.

المصدر: RT