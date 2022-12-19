 
مباشر

محكمة تركية تطالب بحظر "حزب الشعوب الديمقراطي" وتجميد حساباته

أخبار العالم

محكمة تركية تطالب بحظر
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uekf

طالبت المحكمة الإدارية العليا في تركيا بحظر "حزب الشعوب الديمقراطي" وتجميد حساباته بتهم ارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

وقال رئيس المحكمة الإدارية العليا في تركيا بكير شاهين إن "حزب الشعوب الديمقراطي" يستخدم الأموال التي تقدّم له من خزينة الدولة التركية "لدعم منظمات إرهابية"، وطالب بوقف الدعم المقدّم للحزب من خزينة الدولة بوصفه حزبا في في البرلمان التركي.

إقرأ المزيد
تركيا: الحكم بالسجن على رئيس بلدية اسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو
تركيا: الحكم بالسجن على رئيس بلدية اسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو

كذلك طالب شاهين بحظر الحزب وتجميد حساباته في المصارف.

وقال شاهين إن "الارتباط العضوي بين حزب الشعوب الديمقراطي، والمنظمات الإرهابية مستمر" وذلك في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وتخوض معه صراعا منذ عقود.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا