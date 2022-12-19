"ديلي ميل": روسيا ستدمّر منظومات "باتريوت" في أوكرانيا بأزهد الأثمان

نقلت "ديلي ميل" عن ضابط متقاعد في البحرية الأمريكية، أن المسيّرات الروسية ستستنزف منظومات "باتريوت" التي يكلّف صاروخها الواحد مليون دولار، بمسيّرات قيمة الواحدة منها 50 ألف دولار.

وأوضح مارك كانشيان، العقيد المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية أن منظومة "باتريوت" الواحدة تكلّف عشرة ملايين دولار، وأنه لا يمكن ضرب المسيّرة الروسية التي ثمنها 50 ألف دولار، بصاروخ "باتريوت" الذي قيمته مليون دولار.

وكشفت الصحيفة أن الجيش الأوكراني سيواجه مشاكل في تشغيل منظومات "باتريوت" التي تحتاج الواحدة منها 90 فردا مدرّبا لتشغيلها.

وذكرت الصحيفة أنه نظرا لحظر إرسال عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا بهذه الأعداد، سيتعين على واشنطن تدريب الأوكرانيين على هذه المنظومات بما يحتاجه ذلك من وقت ومال.

وأضافت أن البنتاغون يحتفظ بمعلومات سرية حول الوقت اللازم لتدريب العسكريين على استخدام هذه المنظومات، فيما دوراتها التدريبية مكثفة، ومعقدة.

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المصدر: نوفوستي