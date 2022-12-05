الدفاع الروسية تظهر لحظة تدمير محطتي رادار أوكرانيتين بمساعدة مسيرات كاميكازي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تدمير الجيش الروسي لمحطتي رادار أوكرانيتين في منطقة خيرسون بمساعدة مسيرات كاميكازي.

وتظهر المشاهد التي تم التقاطها بمساعدة مسيرة أخرى، كيف دمرت المسيرات المحطتين الأوكرانيتين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "المسيرات الضاربة أصابت بدقة محطة الرادار الشامل من طراز "P-18" ومحطة الرادار من طراز "36D6" التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون".

المصدر: نوفوستي