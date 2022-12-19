بيسكوف: مرسوم التدابير الجوابية على قرار سقف أسعار النفط جاهز تقريبا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، متحدثا عن المرسوم المتعلق بالتدابير الجوابية على قرار فرض سقف لأسعار النفط الروسي، إن العمل مستمر واقترب من الإنجاز.

وأضاف بيسكوف في حديث مع الصحفيين: "هناك بعض الأفكار التي تم وضعها على الورق، ولكن هناك مقترحات إضافية يتم النظر فيها وتجري مناقشتها حاليا".

وتابع ممثل الكرملين القول: "مهمتنا تكمن حاليا في صياغة وتحديد الإجراءات التي تناسب مصالحنا على أفضل وجه. هذا العمل جار الآن، وقد اقترب فعلا من الإنجاز".

إقرأ المزيد

دخلت العقوبات الغربية ضد قطاع النفط الروسي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر: توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، بالإضافة إلى ذلك، فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا لسعر هذا النفط عند 60 دولارا للبرميل.

المصدر: نوفوستي