رواد "تويتر": الفيفا ليست عرض "يوروفيجن" لزيلينسكي

انتقد رواد "تويتر" تغريدة الحساب الرسمي لأوكرانيا، تحت عنوان "خسارة الفيفا"، عقب رفضهم بث خطاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قبل نهائي كأس العالم.

حيث نشر الحساب الرسمي الأوكراني، تغريدة تقول: "لا يهم من سيفوز اليوم، لقد خسرت الفيفا بالفعل".

no matter who wins today, @FIFAcom has already lost — Ukraine / Україна (@Ukraine) December 18, 2022

وابتهج رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الفيفا عدم تسييس البطولة، بينما تنتهز أوكرانيا أية فرصة لترويج وجهة نظرها.

فعج "تويتر" بالتعليقات الساخرة والناقدة للتغريدة الأوكرانية، نتناول بعضا منها:

كتب أحد المغردين: "لا يمكنك استغلال كل منصة لترويج "البروباغاندا" الخاصة بك يا زيلينسكي".

وأضاف آخر: "لا سياسة في كرة القدم، لا لاستغلال كرة القدم للترويج للحروب".

وعلق آخر: "الفيفا، ليست عرض يوروفيجن كي تستعرض فيه بطولاتك يا زيلينسكي".

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وكتب آخر: لم يسبق لليبيا، ولا الكونغو، أو اليمن، وسوريا، والعراق، وأفغانستان، أن طلبوا إلقاء خطاب لإشهار وجهات نظرهم خلال كأس العالم".

وسخر آخر: "لقد أنقذت الفيفا زيلينسكي من الحرج الذي كان سيتعرض له، من موجة الانتقادات التي كانت ستنهال عليه، لو ألقى خطابه خلال البطولة".

وسبق لزيلينسكي، أن ألقى عددا من الخطابات خلال مناسبات مختلفة، كحفل توزيع جوائز الغرامي الموسيقية الأمريكية، ومهرجان كان السينمائي، والعديد من المناسبات العالمية والمؤتمرات الدولية.

المصدر: نوفوستي