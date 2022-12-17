الاتحاد الروسي لكرة القدم: طلب زيلينسكي إلقاء كلمة في جماهير مونديال قطر يؤكد انفصاله عن الواقع

علق الاتحاد الروسي لكرة القدم بحديث لـRT على طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي تلاوة "رسالة السلام العالمي" لجماهير المباراة النهائية لكأس العالم بقطر، وقال إنه منفصل عن الواقع.

وأشار الرئيس الفخري للاتحاد الروسي لكرة القدم فياتشيسلاف كولوسكوف إلى أن زيلينسكي منفصل عن الواقع، منذ أن أعطيت الكلمة له في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية، بينما رؤساء دول أخرى كانوا "يقفون في الطابور".

وأضاف: "عليك أن تفهم أن هؤلاء جميعهم سياسيون يعملون من أجل صورتهم. بينما لا يحتاج الفيفا إلى ذلك. أكد الاتحاد مرارا وتكرارا رفضه القاطع لأي تدخل سياسي في أنشطته. وهذا مكتوب حتى في ميثاقه ولذلك، من الصعب القول على ماذا كان يعول زيلينسكي. فقد الشخص الشواطئ ولا يفهم ما هو العالم الذي يوجد فيه ومن يجب مخاطبته بشكل صحيح.

ونقلت شبكة "CNN" عن مصدر قال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض طلب زيلينسكي، بإلقاء"رسالة السلام العالمي" قبل انطلاق نهائي مونديال قطر 2022، غدا الأحد.

وذكر المصدر أن مكتب زيلينسكي يعرض الظهور في فيديو أمام الجماهير في استاد "لوسيل" بقطر، قبل بداية المباراة، ولكنه تفاجأ بردود الفعل السلبية، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت رسالة الرئيس الأوكراني ستنشر أم مسجلة.

وأضاف المصدر: "اعتقدنا أن الفيفا يريد استخدام منصته من أجل الصالح العام"، وأضاف أن المحادثات بين أوكرانيا والمؤسسة الرياضية لا تزال جارية.

المصدر: "russian.rt.com" + "CNN"