الأمن الفيدرالي الروسي يعرض فيديو القبض على مواطن محكوم بتهمة الخيانة (فيديو)

نشرت هيئة الأمن الفدرالية FSB مقطع فيديو يوضح القبض على المواطن الروسي يفغيني بتروشين بتهمة الخيانة لصالح أوكرانيا، والذي حكمت عليه محكمة سيفاستوبول بالسجن المشدد 12 عاما.

ووفقا لهيئة الأمن الفدرالية فقد قام بتروشين، بناء على تعليمات من مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في الأعوام 2020-2021، بجمع ونقل معلومات عن أنشطة أسطول البحر الأسود، والتي يمكن استخدامها ضد الأمن القومي الروسي، وقد تم إيقاف أنشطته في الوقت المناسب من قبل المخابرات العسكرية لهيئة الأمن الفدرالية.

وقد تم اعتقال بتروشين في أبريل 2021، وأودع محبسه من قبل محكمة لينينسكي في سيفاستوبول، وفي يونيو 2021 أفيد بنقله من شبه جزيرة القرم إلى موسكو.

المصدر: إنترفاكس+نوفوستي