 
مباشر

غرق فرقاطة خلال عاصفة في خليج تايلاند

أخبار العالم

غرق فرقاطة خلال عاصفة في خليج تايلاند
Globallookpress imagebrokerTerry WhittakerFLPA
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueee

أعلنت البحرية الملكية التايلاندية عن إنقاذ 75 بحارا والبحث عن 31 آخرين في غرق فرقاطة "سوخوثاي" وعلى متنها 106 بحارا خلال عاصفة في مياه خليج تايلاند.

إقرأ المزيد
كشف أسباب الاحترار العالمي القديم
كشف أسباب الاحترار العالمي القديم

ووفقا للبحرية الملكية، فقد تسببت الرياح القوية في سحب السفينة على بعد 20 ميلا بحريا قبالة مقاطعة براتشواب خيري خان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على توجيه السفينة الحربية. وقد أرسلت البحرية السفن والمروحيات إلى موقع الحادث للمساعدة، وبوصولها إلى هناك تم إنقاذ 75 بحارا، وتواصل السفن في المنطقة عمليات البحث والإنقاذ.

وتم استخدام "سوخوثاي" الأمريكية الصنع من قبل البحرية الملكية التايلاندية منذ عام 1987.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا