غرق فرقاطة خلال عاصفة في خليج تايلاند
Globallookpress imagebrokerTerry WhittakerFLPA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueee
أعلنت البحرية الملكية التايلاندية عن إنقاذ 75 بحارا والبحث عن 31 آخرين في غرق فرقاطة "سوخوثاي" وعلى متنها 106 بحارا خلال عاصفة في مياه خليج تايلاند.
ووفقا للبحرية الملكية، فقد تسببت الرياح القوية في سحب السفينة على بعد 20 ميلا بحريا قبالة مقاطعة براتشواب خيري خان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على توجيه السفينة الحربية. وقد أرسلت البحرية السفن والمروحيات إلى موقع الحادث للمساعدة، وبوصولها إلى هناك تم إنقاذ 75 بحارا، وتواصل السفن في المنطقة عمليات البحث والإنقاذ.
وتم استخدام "سوخوثاي" الأمريكية الصنع من قبل البحرية الملكية التايلاندية منذ عام 1987.
المصدر: تاس