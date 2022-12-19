خمسة قتلى بإطلاق نار على شقة في تورونتو

قتل خمسة أشخاص بالرصاص على يد مسلح داخل وحدة سكنية في ضاحية بمدينة تورونتو الكندية، حسبما أعلنت السلطات في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقال رئيس شرطة منطقة يورك، جيمس ماك سوين، إن أحد ضباطه أطلق النار على المشتبه به وقتله في شقة سكنية في فوجان، أونتاريو، واصفا المشهد داخل الشقة بـ"المروع.. هناك 6 قتلى، واحد منهم هو منفذ عملية القتل، بالإضافة إلى شخص سابع نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأفاد بأنه ليس لديه تفاصيل عما إذا كان مطلق النار من سكان المبنى، مؤكدا أن وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو تشارك بالتحقيق.

المصدر: AP