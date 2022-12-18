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خبراء صينيون يكشفون أهداف واشنطن من وراء الأزمة الأوكرانية

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خبراء صينيون يكشفون أهداف واشنطن من وراء الأزمة الأوكرانية
AP
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أكد فريق من المحللين السياسيين الصينيين، أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية من وراء تصعيد الأزمة الأوكرانية.

وأوضح، وو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان لصحيفة Global Times، أن الأهداف الأمريكية تتمثل في إضعاف روسيا، وتحقيق الاستقرار في نظام زيلينسكي، وضمان التبعية الأوروبية لرغبات واشنطن.

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وأضاف العضو السابق في قيادة الحزب الشيوعي الصيني، تشو لي، أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يسعيان لتأجيج الأزمة في أوكرانيا، وأن الأمل في الوصول إلى حل للصراع ما زال بعيدا.

كما أكد مدير معهد العلاقات الدولية بجامعة رينمين الصينية، وانغ يوي، أن مفاتيح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي المسؤولين الأمريكيين الذين أشعلوا فتيلها، ويعملون على تصعيدها بشكل علني.

وأشار يوي، إلى أن النخب البرجوازية الأمريكية، والمسؤولين المرتبطين بها في وزارات الطاقة، والدفاع، والمالية، غير راضية عن العائدات المالية التي حققتها من صفقات الأسلحة المستخدمة في النزاع الأوكراني.

 

المصدر: نوفوستي

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