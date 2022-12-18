ضابط سابق في قوات الناتو: كييف ستتلقى ضربة كبيرة تجبرها على الرضوخ للإرادة الروسية

كشف ضابط سابق في قوات الناتو، النقاب عن معلومات تفيد، بأن القيادة الأوكرانية، تتوقع تلقي ضربة كبيرة من القوات الروسية، قد تجبر الغرب على المثول إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.

وأوضح الضابط اليوناني المتقاعد في قوات الناتو، ستافروس أتلامازوغلو لصحيفة 19Fortyfive، أن الأضرار التي تعرضت لها شبكات البنية التحتية في أوكرانيا، أنهكت قوات كييف، وأن العاصمة قد تتعرض لهجوم روسي كبير، سيجبر القيادة الأوكرانية على الرضوخ للإرادة الروسية، والمثول إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.

إقرأ المزيد

كما أشار إلى أن الضربة المتوقعة لكييف، ستتسبب لحلفاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغربيين، بخيبة الأمل وستضطرهم للضغط عليه للتفاوض مع موسكو.

المصدر: نوفوستي