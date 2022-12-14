مجلس الاتحاد الروسي: واشنطن تسعى لإثارة صراع مباشر بين روسيا والناتو

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، إن واشنطن تسعى من خلال إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لإثارة صراع مباشر بين روسيا والناتو.

وأضاف جباروف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن واشنطن تضع من خلال هذه التصرفات العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة قد تعلن قريبا عن نقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

وبحسب التقارير الإعلامية كشف مسؤول من البنتاغون أن واشنطن تستعد لإرسال منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا بهدف "تعزيز الدفاع ضد هجمات روسيا"، وهو قرار يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في فبراير الماضي، خصصت الولايات المتحدة عشرات المليارات لتوفير الدعم لأوكرانيا.

وقد حذرت روسيا في أكثر من مناسبة من أن الولايات المتحدة بهذه التصرفات تتجه لأن تصبح طرفا في الصراع.

كما حذرت موسكو من أن الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى كييف يتم بيعها في السوق السوداء وتنتقل إلى المنظمات الإرهابية والإجرامية، ما بات يمثل تهديدا أمنيا.

المصدر: نوفوستي