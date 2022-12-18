القوات الخاصة الشيشانية "أحمد" تدمر تحصينات أوكرانية في اتجاه سوليدار

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن قوات "أحمد" الخاصة الشيشانية تمكنت من تدمير معقل محصن للقوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ووفقا له، تكبد العدو خسائر في الأفراد نتيجة الهجوم: قرابة عشرة قتلى والكثير من الجرحى.

وأضاف قديروف: "بعبارة أخرى، على الرغم من الدعم المباشر من جانب قوات الناتو، عانت تشكيلات أنصار بانديرا من إخفاق فادح في محاولتها التمسك بمواقع إطلاق النار".

إقرأ المزيد

وشدد على أن عناصر قوات "أحمد" الخاصة تمكنوا منذ فترة طويلة من تبديد الأسطورة القائلة بأن النجاح في العملية العسكرية الخاصة يعتمد على التفوق العددي والموقع الجيد.

وقال قديروف، إن أهم عوامل النجاح في القتال، الشجاعة والرجولة والجرأة.

المصدر: نوفوستي