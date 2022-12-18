وزيرة الخارجية الألمانية ترفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفقا للشروط الروسية

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومناطق دونباس بالشروط الروسية.

وأضافت بيربوك لصحيفة Bild am Sonntag الألمانية،: "لا أرى بصيص أمل في وقف قريب لإطلاق النار في أوكرانيا، وإن هذا الخيار لا يمكن تحقيقه وفقا للشروط الروسية، كما أنه لن ينهي "مآسي" الشعب الأوكراني بل يزيدها، وإن ما يتوجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعله، هو إعطاء الأوامر "لجنوده" بالانسحاب فقط".

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وتعتبر تصريحات بيربوك، حلقة في سلسلة التحريضات الغربية، لتأجيج الأزمة، وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا، ويتجلى ذلك في الدعم العسكري والتدريبات التي تقدمها قوات الناتو والاتحاد الأوروبي لقوات كييف.

ومن جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا، أن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، إذا نضج قادة النظام في كييف، وتعاملوا مع الأزمة بشكل لائق.