بيربوك تتعرض لانتقادات لاذعة من أحفاد موحد ألمانيا

كشفت مجلة "شبيغل" عن تعرض وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لانتقاد أحفاد المستشار الألماني، أوتو قون بسمارك، على قرارها إعادة تسمية إحدى قاعات وزارة الخارجية الألمانية.

وكتبت المجلة أن القاعة حتى وقت قريب كانت تسمى "قاعة بسمارك"، لكن وزارة الخارجية الألمانية بقيادة بربوك، قررت إعادة تسميتها "قاعة الوحدة الألمانية".

وعلق أحفاد بسمارك بالقول إنهم "في حالة لا توصف من الدهشة والحزن واتهم ألكسندر فون بسمارك الوزيرة بيربوك "بأنها تفتقر للوعي التاريخي".

وقالت العائلة في بيانها: "وزيرة الخارجية، التي تشوه القيم، فشلت في أداء واجباتها". "فهي لم تكتف باتخاذ مواقف سلبية تجاه العديد من البلدان الأخرى، وقررت التوجه نحو تشويه تاريخ بلدها".

ويؤكد أحفاد المستشار أن "إنجازات المستشار الألماني الأول أوتو فون بسمارك، والتي لا تزال تفيد ألمانيا اليوم، يتم تجاهلها".

المصدر: نوفوستي