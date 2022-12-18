19 قتيلا بانفجار صهريج وقود شمال كابل (صور)

قتل 19 شخصا في الأقل وأصيب 32 آخرون بانفجار صهريج وقود في نفق يقع إلى شمال العاصمة الأفغانية كابل مساء السبت، حسبما قال مسؤول محلي.

وقال المتحدث باسم ولاية باروان، سعيد همت الله شميم، اليوم الأحد، إن انفجار نفق سالانغ، الذي يقع على بعد حوالي 80 ميلا إلى شمال كابل، ويعد رابطا رئيسيا بين شمال البلاد وجنوبها، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم نساء وأطفال.

Last night an oil tanker caught fire inside the Salang tunnel.

Officials of Parwan province say that around 9 pm last night an oil tanker caught fire in the Salang tunnel due to technical problems, officials add that the fire has killed one person and injured 25 others. pic.twitter.com/hzTj8ytq0h — KABUL NEWS (@kabulnewstv) December 18, 2022

A fuel tanker on Saturday evening exploded in the Salang Tunnel, connecting #Kabul to northern provinces of #Afghanistan, injuring more than 15 people, a Taliban official said. pic.twitter.com/eM324DkAjj — Chashm News (@chashmNews_) December 17, 2022

وأضاف أن الناجين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء السبت.

واستقبلت دائرة الصحة في باروان 14 قتيلا و24 جريحا حتى الآن، وفقا للمسؤول المحلي الدكتور عبد الله أفغان، الذي أوضح أن من بين القتلى 5 نساء وطفلين، والباقي رجال أصيبوا بحروق شديدة ولا يمكن التعرف عليهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة، مولوي حميد الله مصباح، في وقت سابق الأحد، إنه تم إخماد الحريق، وإن الفرق لا تزال تعمل على تطهير النفق.

Parwan governor's spokesman Hikmatullah Shamim said that 19 people died and 32 people were injured as a result of fire in the Salang tunnel.

Shamim said that these figures are preliminary and added that the number of casualties may increase. pic.twitter.com/HSkSRkcpHt — KABUL NEWS (@kabulnewstv) December 18, 2022

المصدر: "أسشيتد برس"