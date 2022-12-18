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مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من القاصرين بإطلاق نار في إتلانتا الأمريكية

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مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من القاصرين بإطلاق نار في إتلانتا الأمريكية
11Alive
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أفادت الشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية بأن مراهقين قتلا بالرصاص وأصيب ثلاثة قاصرين آخرين في تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني أمس السبت.

وقال نائب قائد الشرطة تشارلز هامبتون إن ضباط الشرطة استجابوا للحادث بالمجمع الواقع في جنوب غرب المدينة مساء السبت. وأعلن عن وفاة ضحيتين في مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وذكر هامبتون أن القتيلين صبيان يبلغان 14 و16 عاما من العمر، والجرحى صبيان (11 و15 عاما)، وفتاة (15 عاما).

وأشار إلى أن الحادث نابع من "نزاع على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد إلى إطلاق نار". مضيفا أن كلا الجانبين كانا مسلحين، وكان هناك عدة أشخاص يطلقون النار.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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