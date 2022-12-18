صحيفة: رد الاتحاد الأوروبي على قانون خفض التضخم الأمريكي يهدد بحرب تجارية مع واشنطن

أكدت صحيفة "دي فيلت" أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الجوابية على قانون خفض التضخم الأمريكي تهدد باندلاع حرب تجارية بين بروكسل وواشنطن.

وقال كاتب المقال توبياس كايزر إن السياسيون الأكثر نفوذا في أوروبا بحثو في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع رد الكتلة على "الهجوم الصناعي والسياسي الواسع النطاق" الذي يشنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وأشار إلى أنه إذا فاز أنصار "الخط المتشدد"، وخاصة في فرنسا، فسيكون هناك تهديد بتعزيز الحمائية الأوروبية وحرب تجارية مع حليفها.

وحذر من "مزيج متفجر. حيث تضغط فرنسا بشكل خاص من أجل رد أوروبي قوي".

وكتب المؤلف أنه من بين تدابير الاستجابة التي تمت مناقشتها "لم يكن من الممكن التفكير به من قبل" مثل ميدأ "اشتري المنتجات الأوروبية".

وتابع: "الإجراءات الحمائية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تورط الاتحاد الأوروبي في حرب تجارية مع الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي