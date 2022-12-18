سفير روسيا في صربيا يغادر مؤتمر حزب داتشيتش بسبب خطاب لرئيس وزراء يوناني سابق

غادر سفير روسيا في صربيا، ألكسندر خارتشينكو، مؤتمر حزب وزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش، احتجاجا على المضمون المعادي لروسيا في كلمة زعيم المعارضة اليونانية أليكسيس تسيبراس.

وكتب السفير الروسي في "تويتر": "اضطررت لمغادرة المؤتمر في بدايته بسبب رسالة الفيديو التي وجهها زعيم المعارضة اليونانية ورئيس الحكومة السابق تسيبراس إلى المشاركين، والتي أطلق فيها اتهامات باطلة لروسيا، حاول بها تلطيخ سمعة بلادنا".

وقال: "يؤسفني جدا أنه نتيجة لذلك لم أتمكن من حضور خطاب رئيس صربيا ألكسندر فوسيتش".

وعقد يوم السبت مؤتمر "الحزب الاشتراكي الصربي" لاتحاد قوى اليمين في بلغراد، أعيد فيه انتخاب إيفيكا داتشيتش رئيسا للحزب.

المصدر: نوفوستي