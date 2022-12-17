 سوناك يتخلى عن خطة تراس في مجال الطاقة

قالت قناة Sky News التلفزيونية، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك تخلى عن خطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في قطاع الطاقة.

وتضمنت خطة تراس، قيام بريطانيا بشراء الكهرباء من المنتجين الأجانب.

وأضافت القناة: "تخلى سوناك عن خطة تقوم الدولة بموجبها بشراء الطاقة من المنتجين الأجانب. وتتم حاليا تصفية مجموعة العمل الخاصة بتوفير الطاقة، التي شكلتها ليز تراس خلال فترة رئاستها القصيرة للحكومة. الحكومة تتخلى عن خطتها للتدخل المباشر في أسواق الغاز العالمية".

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى القناة، تم إطلاق مبادرة توفيرد الطاقة في سبتمبر في عهد رئيسة الوزراء تراس لتأمين صفقات طويلة الأجل مع مزودي الطاقة المحليين والدوليين بهدف "تعزيز أمن الطاقة المحلي في بريطانيا".

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في وقت سابق، قدمت شركة National Grid، المشرفة على تشغيل شبكة الطاقة البريطانية الموحدة، خطة طوارئ، تنص على إمكانية انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم لمدة ثلاث ساعات في البلاد في حالة الشتاء البارد وتوقف إمدادات الغاز الروسي.

من جانبها، قالت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem إن البلاد تواجه نقصا في الغاز وسط أزمة طاقة قد تؤدي إلى إفلاس عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

المصدر: نوفوستي