الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربات التي استهدفت مواقع أوكرانية أمس الجمعة

أكدت الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددتها للضربة المكثفة بأسلحة عالية الدقة التي استهدفت أمس مواقع القيادة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم السبت، إن كافة الأهداف تمت إصابتها، مما أدى إلى إحباط عمليات لنقل الأسلحة والذخائر أجنبية الصنع، ومنع تقدم الاحتياطيات الأوكرنية إلى مناطق القتال، وتوقف عمل المؤسسات الأوكرانية لإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.

وأضاف البيان أنه أثناء تصدي أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والغربية للضربة، تم هدر موارد كبيرة باستهداف أهداف جوية وهمية أطلقتها القوات الروسية.

إضافة إلى ذلك، تم اكتشاف مواقع أربع محطات رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 الأوكرانية في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، وتم تدميرها.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أنه "نتيجة التصرفات غير المهنية لأطقم الدفاع الجوي الأوكرانية، ألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية على الأرض".

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

تصفية ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك

على محور كراسني ليمان بلغت خسائر العدو 30 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم هناك ضرب نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب

واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية على محور دونيتسك حيث قتل أكثر من 30 جنديا أوكرانيا

على محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 35 جنديا معاديا، إضافة إلى مجموعتي تخريب واستطلاع للقوات الأوكرانية

إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانية واعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ "أوراغان" و4 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس"

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 344 طائرة، و184 مروحية، و2675 طائرة بدون طيار، و398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7140 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ، و3691 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7638 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية