الدفاع الروسية: مقتل 150 جنديا أوكرانيا على محاور القتال في دونباس خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن خسائر القوات الأوكرانية على أربعة محاور قتال أساسية في دونباس بلغت نحو 150 فردا، إضافة إلى عدد من المدرعات والآليات الأخرى.

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أفادت الدفاع الروسية بذلك في تقريرها اليومي، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

تصفية ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك وأكثر من 50 آخرين على محور كراسني ليمان

القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية

على محور دونيتسك، حيث واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، بلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا بين قتيل وجريح

على محور جنوب دونيتسك أحبطت محاولة هجوم أوكرانية، وتم تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، إضافة إلى مقتل ما يصل إلى 50 جنديا.

تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في خاركوف

تم تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في دونيتسك

إسقاط 4 طائرات أوكرانية بدون طيار واعتراض قذيفتين من راجمات الصواريخ "هيمارس"

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 344 طائرة، و184 مروحية و2673 طائرة بدون طيار، و396 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7134 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ، و3689 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7625 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية