الدفاع الروسية: قواتنا تواصل التقدم قرب دونيتسك وتصد هجمات العدو على محاور أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت العمليات الهجومية على محور دونيتسك، حيث سيطرت على مواقع جديدة أكثر أهمية، بينما أفشلت المحاولات الأوكرانية للهجوم على عدة محاور أخرى.

وقالت الدفاع الروسية اليوم الخميس في تقريرها اليومي إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، قام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة موقع في مناطق بلدتي سيفيرنويه وكراسنوغوروفكا بدونيتسك، لكن تم صد جميع الهجمات المضادة هذه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 30 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم.

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وعلى محور جنوب دونيتسك، تم ضرب احتياطيات العدو في منطقة بلدة دوبروفوليه، إضافة للقضاء على مجموعتين للتخريب والاستطلاع للقوات الأوكرانية، وخسر العدو هناك ما يصل إلى 40 فردا بين قتيل وجريح.

وأحبطت القوات الوسية محاولة معادية للهجوم على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، حيث قتل ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا.

وعلى محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، تم إحباط محاولة هجوم مضاد نفذتها أربع مجموعات هجومية من القوات المسلحة لأوكرانيا باتجاه بلدات في أراضي لوغانسك الشعبية، ولقي أكثر من 40 جنديا أوكرانيا مصرعهم هناك.

في ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقة خاركوف، ومستودع للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في منطقة خيرسون، ومستودع للمواد والوسائل التقنية في منطقة زابوروجيه

تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع في دونيتسك

إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8"‘ إضغافة إلى تدمير 11 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة خلال يوم

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 344 طائرة، و184 مروحية، و2669 طائرة بدون طيار، و396 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7127 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ، و3685 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7614 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية