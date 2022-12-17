تركيا: كمية الحبوب المشحونة من الموانئ الأوكرانية تجاوزت الـ 14 مليون طن

أفادت وزارة الدفاع التركية، بأن كمية الحبوب المشحونة من الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبول، تجاوزت الـ 14 مليون طن.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه منذ الأول من أغسطس الماضي، استقبلت الموانئ الأوكرانية 560 سفينة شحن وغادرتها 556 سفينة محملة بالحبوب حتى اللحظة.

إقرأ المزيد

يذكر أنه في الـ 22 من يوليو الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية لتصدير الحبوب، في إسطنبول بإشراف تركيا والأمم المتحدة، لتوفير ممر آمن لشحن الحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وفي 17 من نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد العمل باتفاقية الحبوب 120 يوما إضافيا، اعتبارا من 19 من الشهر ذاته.

المصدر: الأناضول