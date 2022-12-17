Bild: عشرات من رجال الأعمال الروس رفعوا دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب العقوبات

قالت صحيفة Bild am Sonntag، إن 61 رجل أعمال وشركة من روسيا وبيلاروس رفعوا دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ للطعن في إدراجهم في قائمة العقوبات الأوروبية.

وذكرت الصحيفة، أنهم مدرجون في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي "بزعم أنهم دعموا العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا".

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ويرى رجال الأعمال أن حقوقهم الأساسية قد انتهكت، على سبيل المثال تم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

ووفقا للصحيفة، ضمن الأشخاص الذين رفعوا دعاوى، هناك مالك مجموعة شركات ESN غريغوري بيريزكين، وسيرغي مندويانتس أحد مدراء الشركة الاستثمارية "سيستيما"، وكذلك رجال الأعمال غينادي تيمشينكو ورومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان وأليشر عثمانوف.

المصدر: تاس